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Командующий Воздушных сил ВСУ показал уничтожение дрона на юге Украины (видео)

Вторник 19 марта 2024 20:30
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Командующий Воздушных сил ВСУ показал уничтожение дрона на юге Украины (видео) Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили дрон на юге (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники сегодня, 19 марта, вечером уничтожили беспилотник россиян на южном направлении. Это удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука в Telegram.

"Вечер 19 марта. Продолжаем уничтожать вражеские БПЛА на южном направлении", - написал он и обнародовал видео работы ВСУ.

Олещук поблагодарил за уничтожение беспилотника воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты активно используют беспилотники в войне против Украины. В частности, они запускают по территории нашей страны дроны-камикадзе "Шахед".

Часто атаки дронов направлены на гражданскую инфраструктуру Украины, из-за чего гибнут и получают ранения мирные жители.

В частности, ночью 13 марта россияне ударили по Сумам. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилую пятиэтажку.

Было разрушено 15 квартир, около 30 - повреждены. Из-за такой атаки были погибшие и раненые.

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