Командующий Воздушных сил ВСУ показал уничтожение дрона на юге Украины (видео)
Украинские защитники сегодня, 19 марта, вечером уничтожили беспилотник россиян на южном направлении. Это удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука в Telegram.
"Вечер 19 марта. Продолжаем уничтожать вражеские БПЛА на южном направлении", - написал он и обнародовал видео работы ВСУ.
Олещук поблагодарил за уничтожение беспилотника воинов Херсонской зенитной ракетной бригады.
Атаки дронов
Напомним, российские оккупанты активно используют беспилотники в войне против Украины. В частности, они запускают по территории нашей страны дроны-камикадзе "Шахед".
Часто атаки дронов направлены на гражданскую инфраструктуру Украины, из-за чего гибнут и получают ранения мирные жители.
В частности, ночью 13 марта россияне ударили по Сумам. Вражеский дрон-камикадзе попал в жилую пятиэтажку.
Было разрушено 15 квартир, около 30 - повреждены. Из-за такой атаки были погибшие и раненые.
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