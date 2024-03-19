Командувач Повітряних сил ЗСУ показав знищення дрону на півдні України (відео)
Українські захисники сьогодні, 19 березня, увечері знищили безпілотник росіян на південному напрямку. Це вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука в Telegram.
"Вечір 19 березня. Продовжуємо знищувати ворожі БПЛА на південному напрямку", - написав він та оприлюднив відео роботи ЗСУ.
Олещук подякував за знищення безпілотника воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади.
Атаки дронів
Нагадаємо, російські окупанти активно використовують безпілотники у війні проти України. Зокрема, вони запускають по території нашої країни дрони-камікадзе "Шахед".
Часто атаки дронів спрямовані на цивільну інфраструктуру України, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.
Зокрема, вночі 13 березня росіяни вдарили по Сумах. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житлову п'ятиповерхівку.
Було зруйновано 15 квартир, близько 30 - пошкоджено. Через таку атаку були загиблі та поранені.
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