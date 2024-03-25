RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Командующий подготовкой Сухопутных войск ВСУ уходит с должности

Фото: генерал-майор Виктор Николюк (facebook.com/viktornikoliy)
Автор: Валерия Полищук

Генерал-майор Виктор Николюк уходит в отставку с должности командующего подготовкой Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Он отметил, что сейчас требует от каждого украинца, особенно, военного, прилагать максимум и больше усилий для победы над российским врагом.

"И все это планирую сделать, возглавив одно из соединений и одно из направлений фронта. Слагаю с себя полномочия командующего Командования подготовки Сухопутных войск ВСУ и желаю своему преемнику продолжать наращивать тот потенциал, который мы совместно наработали за год", - заявил Николюк.

Он также добавил, что благодарен всем за плодотворное сотрудничество и уверен в его продолжении в новых условиях.

Виктор Николюк 

Николюк был командующим оперативного командования "Север", новым командующим направлением стал бригадный генерал Дмитрий Красильников.

13 марта прошлого года генерал-майор стал командующим подготовкой Сухопутных войск.

Перестановки в ВСУ

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что у главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть карт-бланш на кадровые перестановки в армии.

Как отмечал главком ВСУ, его главная задача - это эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержание позиций и восстановление утраченного положения.

Кроме того, Сырский уже сообщил о кадровых перестановках среди командиров в отдельных боевых бригадах для сохранения жизни и здоровья украинских военных.

Добавим, что 4 марта президент Зеленский сменил командующего Силами поддержки Вооруженных сил Украины. Так, Александр Яковец заменил Дмитрия Герегу на этом посту.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины