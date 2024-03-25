Командувач підготовкою Сухопутних військ ЗСУ йде з посади

Він зазначив, що нині вимагає від кожного українця, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом.

"І все це планую зробити, очоливши одне зі з'єднань і один із напрямків фронту. Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ і бажаю своєму наступникові продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік", - заявив Ніколюк.

Він також додав, що вдячний усім за плідну співпрацю і впевнений у її продовженні в нових умовах.

Віктор Ніколюк

Ніколюк був командувачем оперативного командування "Північ", новим командувачем напряму став бригадний генерал Дмитро Красильников.

13 березня минулого року генерал-майор став командувачем підготовки Сухопутних військ.

Перестановки до ЗСУ

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський має карт-бланш на кадрові перестановки в армії.

Як зазначав головком ЗСУ, його головне завдання - це ефективно використати бойові можливості озброєння та техніки, а також утримання позицій та відновлення втраченого становища.

Крім того, Сирський уже повідомив про кадрові перестановки серед командирів в окремих бойових бригадах для збереження життя та здоров'я українських військових.

Додамо, що 4 березня президент Зеленський змінив командувача Сил підтримки Збройних сил України. Так, Олександр Яковець замінив Дмитра Герегу на цій посаді.

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