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Более 190 украинских детских домов переместили за границу, - Национальная сервисная служба

Понедельник 04 марта 2024 18:42
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Более 190 украинских детских домов переместили за границу, - Национальная сервисная служба Фото: более 190 украинских детских домов переместили за границу (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала полномасштабного вторжения России 196 украинских детских заведений интернатного типа были перемещены за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной социальной сервисной службы Василия Луцика в интервью Радио Свобода.

"У нас почти все дети с заведениями переместились с сопровождением из Украины. То есть это воспитатели, которые как раз и являются педагогами, поэтому обеспечивается украиноязычное окружение. Не во всех странах у нас достаточное количество воспитателей, поэтому мы просим наших международных партнеров дополнительно нанимать украинцев", – рассказал Луцик.

Как отметил глава сервисной службы, ведомство совместно с Министерством социальной политики проводят выездные мониторинги этих учреждений.

"Мы во время последнего мониторинга пообщались с более чем 400 детьми, расспросили об условиях без присутствия воспитателей, у них есть жалобы. И на основании этого мы формируем отчет и целостную картину пребывания заведения в этой стране", - отметил он.

По словам Луцика, больше всего детей, лишенных родительской опеки, проживает в Польше, Германии и Турции.

Также еще 94 заведения с начала полномасштабной войны переместили в другие регионы Украины.

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