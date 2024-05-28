Зеленский ответил, возможна ли военная победа над Россией

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Брюсселе.

"Если мы хотим справедливости, то обязательно Украина должна победить. Но я хочу без громких заявлений", - сказал он.

По его словам, сложно побеждать только оружием.

"Мы должны знать, что Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно скорее, но справедливо. Поэтому оружие нужно, чтобы нас не разрушили совсем, чтобы нас не оккупировали, нам нужно отбиваться от этого зла", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что сегодня Россия не сама, идет открытая поставка оружия от Ирана, не только дронов, но и ракет. "Идет поставка оружия арснарядов и ракет от Северной Кореи. И есть некоторые вещи, о которых мы публично не говорим, но мы видим эту поставку, видим от наших разведок и не говорим, пока не будет 100% фактов о поставках от того или иного государства российскому злу", - добавил он.

Как отметил президент Украины, "параллельно с этим должны мы идти по дипломатическому пути, чтобы война не шла десятилетия. Дипломатический путь мы предложили - саммит мира".