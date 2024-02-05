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Немецкий генерал уверен в победе Украины в войне с Россией: что для этого необходимо

Украина, Понедельник 05 февраля 2024 14:17
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Немецкий генерал уверен в победе Украины в войне с Россией: что для этого необходимо Фото: генерал-майор Кристиан Фрейдинг (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина победит в войне с Россией при поддержке партнеров. Украинские вооруженные силы могут это сделать.

Об этом сказал генерал-майор Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью RND.

"Это закончится, когда Украина выиграет войну", - сказал генерал, который в министерстве обороны Германии координирует поддержку Украины.

Фрейдинг пояснил оптимизм уверенностью в том, "что украинские вооруженные силы могут это сделать".

"Мы уверены в ценности нашей поддержки, мы уверены в единстве партнеров Украины, которые имеют настойчивость, чтобы добиться этого, чтобы достичь результата, которого мы все хотим", - сказал он.

Ситуация на поле боя

Как отметил генерал, со стороны кажется, что на фронте сейчас застой. "Но это не должно затмевать тот факт, что обе стороны ведут интенсивные операции и порой сражаются за каждый метр - с помощью пехоты и танков, с помощью беспилотников, с помощью артиллерии", - сказал Фрейдинг.

По его словам, обе стороны пытаются использовать дальнобойные средства для ударов вглубь противника с целью уничтожить логистические возможности и средства управления и тем самым добиться и психологического эффекта. "Самым последним примером стало затопление российского военного корабля в Черном море на прошлой неделе", - добавил он.

Фрейдинг признал, что поставка боеприпасов Украине - критический момент. "Однако здесь играют роль не только цифры. Большинство систем, используемых Украиной, сейчас гораздо более точны по своей эффективности, чем российские системы. Это также означает, что вам нужно меньше боеприпасов. И только из Германии мы, вероятно, сможем в этом году более чем удвоить поставки артиллерийских боеприпасов", - сказал генерал.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai1 прокомментировал ситуацию на фронте. Относительно сухопутной составляющей он заявил о "стагнации", которая "сформировалась из-за задержек с поставкой техники". В то же время, он отметил, что морские операции дали положительные результаты.

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