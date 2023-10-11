Преемник Милли должен убедить союзников в преданной поддержке Украины от США, - Reuters

Новый глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун во время своего первого заседания "Рамштайна" должен убедить союзников в том, что Вашингтон предан поддержке Украины несмотря на политический хаос в Конгрессе и войну в Израиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Перед генералом стоит сложная задача заверить союзников в том, что США остаются верными поддержке Украины, даже несмотря на то, что Палата представителей, имеющая ключевое значение для будущей помощи, осталась без лидера.

Ситуация еще больше усугубилась эскалацией насилия на Ближнем Востоке, которая произошла на выходных, с атаками ХАМАСа на Израиль и его ответными действиями в секторе Газа.

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно отмечала свою поддержку Украины и объявит о новом пакете помощи для Киева, пока военные лидеры находятся в Брюсселе.

"В течение следующих нескольких дней я проведу встречи, чтобы успокоить наших партнеров. Я осознаю, что происходящее в США на Конгрессе... У (членов Альянса - ред.) будут вопросы и беспокойство", - сказал Браун во время поездки в Брюссель.

Браун должен убедить союзников, что американская общественность готова потратить еще миллиарды долларов на помощь Украине в противостоянии российскому вторжению.

Кори Шейк из Американского института предпринимательства считает, что союзники будут ждать от Брауна, что он даст им ощущение того, что администрация может договориться с законодателями о продолжении оказания помощи.

"Я думаю, что это несправедливое бремя, возложенное на плечи генерала Брауна, что через неделю после того, как он стал главой Объединенного комитета начальников штабов, он должен успокоить их относительно контролирующей его ветви власти", - сказала она.

Отметим, что Браун и другие представители Пентагона не имеют контроля над Палатой представителей США, которая на прошлой неделе проголосовала за отставку спикера Кевина Маккарти через три дня после того, как он возглавил принятие временного законопроекта о расходах, чтобы предотвратить закрытие правительства, которое не предусматривало никаких новых средств для Украины.

Некоторые европейские чиновники открыто выразили обеспокоенность тем, что выделение средств для Украины задерживается из-за борьбы в Конгрессе США. Но многие также выразили уверенность, что администрация Байдена найдет способы продолжить оказание помощи.

В понедельник армия США заявила, что ей нужно, чтобы Конгресс одобрил дополнительное финансирование для обеспечения выполнения планов Пентагона по производству и закупке боеприпасов, которые могут одновременно удовлетворить потребности как Израиля, так и Украины.

Больше о генерале Брауне и его позиции относительно войны и Украины читайте в материале РБК-Украина.

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