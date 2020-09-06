В команду Байдена увійшов екс-кандидат у президенти США

Фото: Піт Буттіджич (news.yahoo.com)

Колишній кандидат у президенти США від Демократичної партії Піт Буттіджич увійшов в розширену команду перехідного періоду Білого дому і консультаційну раду Джо Байдена. Разом з ним до команди приєдналися високопоставлені чиновники, які працювали при президентові Бараку Обамі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зокрема, в команду увійшли, губернатор Нью-Мексико Мішель Лухан Гришам, колишній економічний радник Обами Джеффрі Зиентс, представник Луїзіани Седрік Річмонд і його радник з кампанії Аніта Данн.

Як зазначив Тед Кайфман, який очолює команду перехідного періоду, досвід членів консультаційної ради допоможе кандидату Байдену більш ефективно реагувати на пандемію коронавірусу та економічну кризу в країні.

Нагадаємо, ветеран збройних сил і колишній мер Саут-Бенда в Індіані Піт Буттіджич вийшов з президентської гонки в США в березні 2020 року. Він заявив про намір підтримати Джо Байдена.

Відзначимо, в кінці серпня чинний президент США Дональд Трамп скоротив відставання за популярністю від свого суперника на виборах демократа Джозефа Байдена. За даними опитування, 44% відповіли, що віддали б свій голос за Трампа, а 50% - за Байдена.