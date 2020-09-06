В команду Байдена вошел экс-кандидат в президенты США

Фото: Пит Буттиджич (news.yahoo.com)

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вошел в расширенную команду переходного периода Белого дома и консультационный совет Джо Байдена. Вместе с ним к команде присоединились высокопоставленные чиновники, работавшие при президенте Бараке Обаме.

Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, в команду вошли, губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришам, бывший экономический советник Обамы Джеффри Зиентс, представитель Луизианы Седрик Ричмонд и его советник по кампании Анита Данн.

Как отметил Тед Кайфман, который возглавляет команду переходного периода, опыт членов консультационного совета поможет кандидату Байдену более эффективно реагировать на пандемию коронавируса и экономический кризис в стране.

Напомним, ветеран вооруженных сил и бывший мэр Саут-Бенда в Индиане Пит Буттиджич вышел из президентской гонки в США в марте 2020 года. Он заявил о намерении поддержать Джо Байдена.

Отметим, в конце августа действующий президент США Дональд Трамп сократил отставание по популярности от своего соперника на выборах демократа Джозефа Байдена. По данным опроса, 44% ответили, что отдали бы свой голос за Трампа, а 50% - за Байдена.