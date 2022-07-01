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Командувати силами НАТО в Європі буде фахівець з російської тематики

Фото: американський генерал Крістофер Каволі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американський генерал Крістофер Каволі в п'ятницю, 1 липня, прийняв на себе командування силами НАТО. Він змінив на цій посаді іншого американського генерала Тода Уолтерса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Генерал армії Крістофер Каволі був затверджений Сенатом на посаді 25 червня. До цього Каволі командував силами армії США на європейському континенті.

Відзначається, що генерал вступає на посаду в момент, коли на сході Європи йде запекла війна Росії проти України.

Також відомо, що Каволі підтримав вступ скандинавських країн до Альянсу.

"Кожна зі збройних сил цих країн привнесе в Альянс чимало можливостей з самого першого дня", - заявив він.

Чотиризірковий генерал, як повідомляє Politico, вільно говорить російською і отримав ступінь магістра в Єльському університеті з російської тематики. Він служив директором по Росії в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Нагадаємо, в Мадриді на цьому тижні пройшов саміт НАТО. На ньому лідери Альянсу затвердили новий пакет допомоги для України. Повідомлялося, що Україна може отримати танки західного зразка.

Також НАТО прийняло нову стратегію, в якій Росію визнали загрозою колективній безпеці.

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