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Генсек НАТО не виключив можливість передачі Україні сучасних танків

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Мадрид, Четвер 30 червня 2022 15:33
Генсек НАТО не виключив можливість передачі Україні сучасних танків Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

НАТО допоможе Україні перейти на сучасні види зброї. При цьому не виключається, що Україна може отримати танки західного зразка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Йенса Столтенберга під час пресконференції за підсумками саміту в Мадриді.

Він підтвердив наміри членів альянсу допомогти Україні в переході від пострадянського озброєння і прокоментував можливість передачі танків.

За словами Столтенберга, країни НАТО поки не говорять про виключення в поставках.

"У НАТО зараз є завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння "натовського" зразка. І, звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього", - заявив він.

Столтенберг запевнив, що альянс розглядає різні види озброєння для України і "це було меседжем цього саміту".

Нагадаємо, що лідери НАТО на саміті затвердили новий пакет допомоги для України.

Також альянс прийняв нову стратегію, в якій Росію визнали загрозою колективній безпеці.

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