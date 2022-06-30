Генсек НАТО не виключив можливість передачі Україні сучасних танків
НАТО допоможе Україні перейти на сучасні види зброї. При цьому не виключається, що Україна може отримати танки західного зразка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генсека НАТО Йенса Столтенберга під час пресконференції за підсумками саміту в Мадриді.
Він підтвердив наміри членів альянсу допомогти Україні в переході від пострадянського озброєння і прокоментував можливість передачі танків.
За словами Столтенберга, країни НАТО поки не говорять про виключення в поставках.
"У НАТО зараз є завдання допомогти Україні з переходом на сучасне озброєння "натовського" зразка. І, звичайно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо з цього", - заявив він.
Столтенберг запевнив, що альянс розглядає різні види озброєння для України і "це було меседжем цього саміту".
Нагадаємо, що лідери НАТО на саміті затвердили новий пакет допомоги для України.
Також альянс прийняв нову стратегію, в якій Росію визнали загрозою колективній безпеці.
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