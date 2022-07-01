UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Командовать силами НАТО в Европе будет специалист по России

Фото: американский генерал Кристофер Каволи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американский генерал Кристофер Каволи в пятницу, 1 июля, принял на себя командование силами НАТО. Он сменил на этом посту другого американского генерала Тода Уолтерса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Генерал армии Кристофер Каволи был утвержден Сенатом в должности 25 июня. До этого Каволи командовал силами Армии США на европейском континенте.

Отмечается, что генерал вступает в должность в момент, когда на востоке Европы идет ожесточенная война России против Украины.

Также известно, что Каволи поддержал вступление скандинавских стран в Альянс.

"Каждая из вооруженных сил этих стран привнесет в Альянс немало возможностей с самого первого дня", - заявил он.

Четырехзвездный генерал, как сообщает Politico, свободно говорит по-русски и получил степень магистра в Йельском университете по российской тематике. Он служил директором по России в Объединенном комитете начальников штабов.

Напомним, в Мадриде на этой неделе прошел саммит НАТО. На нем лидеры Альянса утвердили новый пакет помощи для Украины. Сообщалось, что Украина может получить танки западного образца.

Также НАТО приняло новую стратегию, в которой Россию признали угрозой коллективной безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОСоединенные Штаты Америки