ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Командувати силами НАТО в Європі буде фахівець з російської тематики

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 01 липня 2022 14:08
Командувати силами НАТО в Європі буде фахівець з російської тематики Фото: американський генерал Крістофер Каволі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Американський генерал Крістофер Каволі в п'ятницю, 1 липня, прийняв на себе командування силами НАТО. Він змінив на цій посаді іншого американського генерала Тода Уолтерса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Генерал армії Крістофер Каволі був затверджений Сенатом на посаді 25 червня. До цього Каволі командував силами армії США на європейському континенті.

Відзначається, що генерал вступає на посаду в момент, коли на сході Європи йде запекла війна Росії проти України.

Також відомо, що Каволі підтримав вступ скандинавських країн до Альянсу.

"Кожна зі збройних сил цих країн привнесе в Альянс чимало можливостей з самого першого дня", - заявив він.

Чотиризірковий генерал, як повідомляє Politico, вільно говорить російською і отримав ступінь магістра в Єльському університеті з російської тематики. Він служив директором по Росії в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Нагадаємо, в Мадриді на цьому тижні пройшов саміт НАТО. На ньому лідери Альянсу затвердили новий пакет допомоги для України. Повідомлялося, що Україна може отримати танки західного зразка.

Також НАТО прийняло нову стратегію, в якій Росію визнали загрозою колективній безпеці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Сполучені Штати Америки
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олег Синєгубов: Ми готові до ймовірних нових спроб наступу на Харків