Командовать силами НАТО в Европе будет специалист по России
Американский генерал Кристофер Каволи в пятницу, 1 июля, принял на себя командование силами НАТО. Он сменил на этом посту другого американского генерала Тода Уолтерса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Генерал армии Кристофер Каволи был утвержден Сенатом в должности 25 июня. До этого Каволи командовал силами Армии США на европейском континенте.
Отмечается, что генерал вступает в должность в момент, когда на востоке Европы идет ожесточенная война России против Украины.
Также известно, что Каволи поддержал вступление скандинавских стран в Альянс.
"Каждая из вооруженных сил этих стран привнесет в Альянс немало возможностей с самого первого дня", - заявил он.
Четырехзвездный генерал, как сообщает Politico, свободно говорит по-русски и получил степень магистра в Йельском университете по российской тематике. Он служил директором по России в Объединенном комитете начальников штабов.
Напомним, в Мадриде на этой неделе прошел саммит НАТО. На нем лидеры Альянса утвердили новый пакет помощи для Украины. Сообщалось, что Украина может получить танки западного образца.
Также НАТО приняло новую стратегию, в которой Россию признали угрозой коллективной безопасности.
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