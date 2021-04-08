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Командири ВМС України і Естонії обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі

Новость на русском → Четвер 08 квітня 2021 21:28
Командири ВМС України і Естонії обговорили безпекову ситуацію в Чорному морі Фото: Олексій Неїжпапа (navy.mil.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В ході онлайн-зустрічі командувачі Військово-морських сил України та Естонії обговорили, серед іншого, безпеку в Чорному морі. Загалом сторони визначили пріоритетні напрями двостороннього військового співробітництва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВМС ЗСУ.

Командувач ВМС Олексій Неїжпапа зазначив, що флот Естонії щорічно долучається до спільних з Україною навчань.

"Це є знаком підтримки з боку Естонії наших Військово-морських сил, - сказав контр-адмірал.

В ході діалогу сторони також детально обговорили безпекову ситуацію в Чорному та Балтійському морях. Зокрема, приділили увагу концепції і планам розвитку ВМС України та перспективам розвитку флотів обох держав.

"Окреслено курс подальшої співпраці з обміну досвідом та визначено шляхи вирішення нагальних важливих питань", - йдеться в повідомленні.

Раніше командувач ВМС заявляв, що український півострів Крим є найпотужнішою російською військовою базою.

РБК-Україна писало, що Сполучені Штати розглядають можливість відправки військових кораблів у Чорне море у найближчі тижні.

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