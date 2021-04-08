Командиры ВМС Украины и Эстонии обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море
В ходе онлайн-встречи командующие Военно-морских сил Украины и Эстонии обсудили, среди прочего, безопасность в Черном море. В целом стороны определили приоритетные направления двустороннего военного сотрудничества.
Командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что флот Эстонии ежегодно присоединяется совместным с Украиной учениям.
"Это является знаком поддержки со стороны Эстонии наших Военно-морских сил, - сказал контр-адмирал.
В ходе диалога стороны детально обсудили ситуацию с безопастностью в Черном и Балтийском морях. В частности, уделили внимание концепции и планам развития ВМС Украины и перспективам развития флотов обоих государств.
"Обозначен курс дальнейшего сотрудничества по обмену опытом и определены пути решения важных насущных вопросов", - говорится в сообщении.
Ранее командующий ВМС заявлял, что украинский полуостров Крым является самой мощной российской военной базой.
РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели.