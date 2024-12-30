Командиру скандальной 211-й бригады избирают меру пресечения (фото и видео)

Скандал в 211-й бригаде

Напомним, недавно СМИ написали о жестоком поведении офицеров по отношению к военнослужащим в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Доходило даже до таких случаев, когда одного из солдат привязывали к деревянному кресту.

На этом фоне командиру бригады Олегу Побережнюку объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. По версии правоохранителей, Побережнюк привлек к строительству своего дома в Хмельницкой области 4-х солдат.

Суд избрал меру пресечения командиру в виде ареста с возможностью внести залог в размере 900 тысяч гривен. Побережнюк вышел из СИЗО под залог 20 декабря.

К слову, 26 декабря стало известно, что командиру взвода Владиславу Пастуху, который издевался над военными, сообщили о подозрении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.