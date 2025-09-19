ua en ru
Командиром 47-й бригады "Магура" стал 26-летний Герой Украины: что известно

Пятница 19 сентября 2025 14:28
Командиром 47-й бригады "Магура" стал 26-летний Герой Украины: что известно 47 ОМБр "Магура" получила нового командира (фото: facebook.com/magura47ombr)
Автор: Ирина Костенко

47-ю отдельную механизированную бригаду "Магура" Вооруженных сил Украины возглавил новый командир - 26-летний Герой Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook.

Кто стал новым командиром 47-й бригады

В Житомирском областном ТЦК и СП рассказали, что новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ стал 26-летний Герой Украины - подполковник Максим Данильчук.

Уточняется, что он:

  • уроженец села Барвиновка Звягельского района Житомирской области;
  • выпускник Национальной академии сухопутных войск.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Данильчук прошел путь от командира роты - до начальника штаба и командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского.

Командиром 47-й бригады &quot;Магура&quot; стал 26-летний Герой Украины: что известноМаксим Данильчук (фото: facebook.com/zt.otck)

Уточняется, что его подразделение держало оборону в Донецкой и Харьковской областях (уничтожив сотни оккупантов и немало их техники).

"В феврале 2023 года под руководством Данильчука украинские воины отбили многочисленные атаки "вагнеровцев" на Донбассе", - сообщили гражданам.

24 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский присвоил защитнику звание Героя Украины.

Кроме того, Данильчук отмечен:

  • орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней;
  • орденом "За мужество" III степени.

"Гордимся новым командиром "Магуры" и желаем ему успеха в выполнении важнейших задач", - подытожили в ТЦК.

Напомним, ранее мы рассказывали, что комбат из "Магуры", который критиковал командование, покинул должность после проверок.

Тем временем легендарные разведчики из подразделения "Артан" стали героями фильма.

Читайте также, что известно об ускорении в Украине награждения военных - как процедуру решили сократить до 16 дней.

