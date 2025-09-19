Командиром 47-й бригады "Магура" стал 26-летний Герой Украины: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного ТЦК и СП в Facebook.

Кто стал новым командиром 47-й бригады

В Житомирском областном ТЦК и СП рассказали, что новым командиром 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ стал 26-летний Герой Украины - подполковник Максим Данильчук.

Уточняется, что он:

уроженец села Барвиновка Звягельского района Житомирской области;

выпускник Национальной академии сухопутных войск.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Данильчук прошел путь от командира роты - до начальника штаба и командира батальона 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского.

Максим Данильчук (фото: facebook.com/zt.otck)

Уточняется, что его подразделение держало оборону в Донецкой и Харьковской областях (уничтожив сотни оккупантов и немало их техники).

"В феврале 2023 года под руководством Данильчука украинские воины отбили многочисленные атаки "вагнеровцев" на Донбассе", - сообщили гражданам.

24 февраля 2024 года президент Владимир Зеленский присвоил защитнику звание Героя Украины.

Кроме того, Данильчук отмечен:

орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней;

орденом "За мужество" III степени.

"Гордимся новым командиром "Магуры" и желаем ему успеха в выполнении важнейших задач", - подытожили в ТЦК.