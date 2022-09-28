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Командиры "Азова" в ближайшие дни встретятся с семьями, - ОП

Фото: командиры защитников "Азовстали" (t.me/kt20220224)
Автор: Валерия Полищук

Командиры защитников "Азовстали", которых 21 сентября освободили из российского плена, в ближайшие дни смогут встретиться с семьями. Однако встречи пройдут на территории Турции.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

"Там есть все условия для них (командиров, - ред.). Я надеюсь, что в ближайшие дни они встретятся со своими семьями. Это важно и для них и для родных. Конечно, встреча будет не в Украине. Это очень важно, и мы пошли на этот шаг",
- заявил он.

Напомним, в рамках обмена пленными между Украиной и Россией 21 сентября было возвращено 215 наших военных, из которых 108 - бойцы "Азова". Однако командиры "Азова" некоторое время будут находиться в Турции.

К слову, освободили из плена также 10 иностранных воинов, служивших в рядах ВСУ. Среди них есть и те, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Все детали о том, как произошел этот обмен – читайте в материале РБК-Украина.

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АзовстальТурцияОбмен пленнымиВойна России против Украины