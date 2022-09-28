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Командири "Азова" найближчими днями зустрінуться із сім'ями, - ОП

Фото: командири захисників "Азовсталі" (t.me/kt20220224)
Автор: Валерія Поліщук

Командири захисників "Азовсталі", яких 21 вересня звільнили з російського полону, найближчими днями зможуть зустрітися із сім'ями. Проте зустрічі відбудуться на території Туреччини.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Там є всі умови для них (командирів, - ред.). Я сподіваюся, що найближчими днями вони зустрінуться зі своїми сім'ями. Це важливо і для них, і для рідних. Звичайно, зустріч буде не в Україні. Це дуже важливо, і ми пішли на цей крок",
- Заявив він.

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими між Україною та Росією 21 вересня було повернуто 215 наших військових, з яких 108 - бійці "Азова". Проте командири "Азова" деякий час будуть у Туреччині.

До речі, звільнили з полону також 10 іноземних воїнів, які служили у лавах ЗСУ. Серед них є й ті, кого "засудили" до страти в так званій "ДНР".

Усі деталі про те, як відбувся цей обмін – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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АзовстальТурцияОбмін полоненимиВійна Росії проти України