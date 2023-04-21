"Сливал" позиции ВСУ сыну-оккупанту: жителя Марганца приговорили к 15 годам тюрьмы

Предателя, который "сливал" позиции Сил обороны в Днепропетровской области своему сыну-военному РФ, приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Сообщается, что по "наводке" подозреваемого россияне пытались ударить по инфраструктуре области в начале лета 2022 года. Но украинские силы ПВО сбили все вражеские ракеты.

Правоохранители задержали мужчину во время контрдиверсионных мер в Днепропетровской области.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Марганца, который в марте 2022 года вышел на свободу из исправительной колонии, где отбывал наказание за причинение тяжких телесных повреждений.

После этого он начал скрыто собирать информацию о местах базирования и перемещении ВСУ в области. В первую очередь, он пытался выявить позиции украинских ЗРК С-300.

Полученные сведения он передавал своему сыну, который входил в состав российских оккупационных группировок и участвовал в обстрелах населенных пунктов на Изюмском направлении. Для коммуникации с сыном мужчина использовал один из мессенджеров.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенное в условиях военного положения). Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Учитывая, что фигурант имеет три года непогашенной судимости, он проведет за решеткой 18 лет.