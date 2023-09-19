Командира дивизиона "ДНР" приговорили к 12 годам тюрьмы, он воевал против ВСУ

Командира дивизиона "ДНР" приговорили к 12 годам тюрьмы, за то что воевал против Украины с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора .

Детали дела

В июле 2014 года, имея пророссийские взгляды и желание наживы, житель Донецка вступил в "ополчение ДНР" на должность стрелка.

В ноябре-декабре 2014 года мужчину с позывным "дядя Петя" назначили командиром одного из артиллерийских дивизионов, который располагался в городе Торез.

В этом подразделении осужденный 5 лет командовал ведением прицельного огня гаубичной батареи и регулировал подвоз боевых комплектов для осуществления обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Где он воевал против ВСУ

"Участник НВФ "ДНР" был на ротациях в с. Красном Луче, с. Индустрии Луганской области, г. Кировском, г. Углегорске, и пгт Ольховатцы Донецкой области. Углегорске, и пгт Ольховатцы Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из этих населенных пунктов мужчина вел огонь по подконтрольным украинской власти территориям, чем помогал фейковой республике противостоять проведению антитеррористической операции.

Фото: Боевик (facebook.com/pgo.gov.ua)

В декабре 2019 года осужденный по собственному желанию уволился со "службы", однако через три года его мобилизовали для участия в войне против Украины.

Какое наказание ему назначил суд

В прокуратуре пояснили, что задержали "дядю Петю" в апреле 2023 года в Опытном во время боевого столкновения с украинскими защитниками.

Суд признал гражданина Украины виновным в государственной измене. Он приговорен к 12 годам заключения.

Наказание для оккупантов из "ЛНР" и "ДНР"

Недавно украинский суд отправил в тюрьму на 15 лет еще шестерых боевиков из "Л/ДНР". Они воевали против ВСУ, штурмовали Мариуполь и Бахмут.

Также сообщалось, что боевик "ЛНР" ушел за деньги воевать против украинских защитников и под Соледаром попал в плен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.