Суд приговорил к 15 годам тюрьмы еще шестерых боевиков "Л/ДНР". Их взяли в плен на Донбассе

Украинский суд отправил в тюрьму на 15 лет еще шестерых боевиков из "Л/ДНР". Они воевали против ВСУ, штурмовали Мариуполь и Бахмут.

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности собрали неопровержимые доказательства вины еще 6 предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте.

Штурм Мариуполя

Установлено, что большинство из них в начале полномасштабного вторжения РФ вошло в состав 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа ВС РФ.

Однако, среди них есть предатели, которые еще в 2015 году находились в рядах террористической организации "ДНР" и воевали против сил АТО на востоке Украины.

"Тогда один из них вступил в состав подконтрольного России "9-го отдельного полка морской пехоты" (более известного как "девятка"), другой - присоединился к группировке "Восток". Установлено, что оба злоумышленника обстреливали позиции украинских войск в районе Ясиноватой и Песков, а после 24 февраля 2022 года участвовали в захвате Мариуполя", - говорится в сообщении.

Другие боевики воевали вблизи Бахмута и Авдеевки.

Еще четверо предателей входили в состав так называемой "Народной милиции Л/ДНР" и после начала полномасштабного вторжения РФ штурмовали Бахмут и Красногоровку в Донецкой области.

Другие боевики обстреливали из автоматического оружия позиции ВСУ в районе поселка Белогоровка в Луганской области. Также они обустраивали фортификационные сооружения и огневые точки российских оккупантов вблизи Авдеевки и Лисичанска.

За что судили боевиков "Л/ДНР"

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными по трем статьям:

Государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

Участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях;

Участие в террористической группе или террористической организации.

Фото: Боевики (facebook.com/pgo.gov.ua)

По материалам СБУ суд назначил злоумышленникам 15 лет тюремного заключения.

Наказание для оккупантов из "ЛНР" и "ДНР"

Недавно украинские военные задержали боевика так называемой "ДНР" во время освобождения села Урожайное Донецкой области. Ему грозит 15 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что боевик "ЛНР" ушел за деньги воевать против украинских защитников и под Соледаром попал в плен. Правоохранители сообщили ему о подозрении.