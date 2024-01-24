Командира боевиков, который пытался захватить Марьинку, приговорили к 15 годам тюрьмы

О ком идет речь

Как установило следствие, фигурант - житель временно захваченной Макеевки. В мае 2022 года он добровольно присоединился в ряды оккупационного "Оплота".

Там его назначили на должность стрелка и перебросили на передовую восточного фронта.

Впоследствии фигуранта перевели в группировку российских войск - "Восток", которая входит в состав 1-го армейского корпуса страны-агрессора.

Бои за Марьинку

В рядах захватчиков он принимал непосредственное участие в неоднократных штурмах населенных пунктов под Марьинкой, за что в сентябре 2023 года стал командиром подразделения боевиков.

Фото: Оккупант (facebook.com/pgo.gov.ua)

По данным военной контрразведки СБУ, злоумышленник командовал отрядом боевиков во время пулеметных обстрелов позиций ВСУ в районе Марьинки. Украинские защитники взяли предателя в плен во время жестоких боев вблизи Красногоровки.

Его отправили в тюрьму

На основании материалов Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ситуация в районе Марьинки

В настоящее время фиксируется небольшое продвижение на запад от оккупированного Донецка, в частности, в сторону Георгиевки. Согласно данным Генерального штаба, 9 января было отбито 15 атак в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки.

За Георгиевкой открывается пространство на Курахово, но нельзя сказать, что противник окончательно определился с направлением. Прямо сейчас он пытается прорваться на Новомихайловку - село между Марьинкой и Угледаром. Ранее РБК-Украина писало, что российские оккупанты в случае захвата Марьинки могут выбрать два пути для дальнейшего наступления. Первый - на Угледар, второй - в направлении Курахово и Покровска, чтобы выйти на Славянск и Краматорск.

Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские войска отошли на окраины Марьинки. Его слова стали ответом на доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу о якобы полном захвате Марьинки. По официальной информации, это не так, о захвате говорить некорректно, поскольку Силы обороны не покинули ее административные границы. Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, защищать этот город сложнее, чем Бахмут, на его территории не осталось ни одного уцелевшего здания.