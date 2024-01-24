Командира бойовиків, який намагався захопити Мар'їнку, засудили до 15 років в'язниці

Про кого йдеться

Як встановило слідство, фігурант - житель тимчасово захопленої Макіївки. У травні 2022 року він добровільно приєднався до лав окупаційного "Оплоту".

Там його призначили на посаду стрільця та перекинули на передову східного фронту.

Згодом фігуранта перевели до угруповання російських військ - "Восток", яке входить до складу 1-го армійського корпусу країни-агресора.

Бої за Мар'їнку

У лавах загарбників він брав безпосередню участь у неодноразових штурмах населених пунктів під Мар'їнкою, за що у вересні 2023 року став командиром підрозділу бойовиків.

Фото: Окупант (facebook.com/pgo.gov.ua)

За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисник командував загоном бойовиків під час кулеметних обстрілів позицій ЗСУ в районі Мар'їнки. Українські захисники взяли зрадника в полон під час жорстоких боїв поблизу Красногорівки.

Його відправили до в'язниці

На підставі матеріалів Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Ситуація в районі Мар'їнки

На даний час фіксується невеликий поступ на захід від окупованого Донецька, зокрема, у бік Георгіївки. Згідно з даними Генерального штабу, 9 січня було відбито 15 атак у районах Георгіївки, Перемоги та Новомихайлівки.

За Георгіївкою відкривається простір на Курахове, але не можна сказати, що противник остаточно визначився із напрямком. Прямо зараз він намагається прорватися на Новомихайлівку – село між Мар'їнкою та Вугледаром. Раніше РБК-Україна писало, що російські окупанти у разі захоплення Мар'їнки можуть обрати два шляхи для подальшого наступу. Перший - на Вугледар, другий - у напрямку Курахового та Покровська, щоби вийти на Слов'янськ та Краматорськ.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські війська відійшли на околиці Мар'їнки. Його слова стали відповіддю на доповідь міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито повне захоплення Мар'їнки. За офіційною інформацією, це не так, про захоплення казати некоректно, оскільки Сили оборони не залишили її адміністративні кордони. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, захищати це місто складніше, ніж Бахмут, на його території не залишилося жодної вцілілої будівлі.