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Командира 59-й бригады заменили из-за серьезных просчетов: что известно

Украина, Пятница 23 мая 2025 20:02
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Командира 59-й бригады заменили из-за серьезных просчетов: что известно Фото: Богдан Шевчук (facebook.com/59.brigade)
Автор: Карина Левицкая, Ульяна Безпалько

Командование ВСУ приняло решение о замене руководства 59-й отдельной штурмовой бригады после резкого ухудшения ситуации на участке фронта, где она держит оборону.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий.

Спикер пояснил, что замена командира 59-й отдельной штурмовой бригады Сил беспилотных систем состоялась в связи с резким ухудшением обстановки в ее полосе обороны.

"Так, 59-я ОШБр находится на направлении главного удара противника. Командованием воинской части был допущен ряд просчетов, а также предоставлялись недостоверные доклады о состоянии и положении войск, что создавало дополнительную угрозу жизни военнослужащих", - отметил Лиховой.

Он рассказал, что учитывая указанное, подполковник Богдан Шевчук был заменен на более опытного командира.

"Поэтому Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины принято решение о назначении на должность командира 59-й отдельной штурмовой бригады полковника Александра Сака, который имеет значительный боевой опыт и лидерские качества", - сказал Лиховий.

В то же время, по данным спикера, подполковник Шевчук является перспективным командиром и после отдыха будет назначен на другую должность.

"Принятие такого кадрового решения на уровне Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины объясняется необходимостью перемещения полковника Александра Сака между различными видами (отдельными родами) войск", - добавил он.

Вопрос назначения полковника Сака, по данным Лиховия, согласован с Командованием сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Заметим, что Шевчук был назначен на должность командира данной бригады в феврале прошлого года.

Скандал в ВСУ

Напомним, что недавно командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады Александр Ширшин раскритиковал командование и заявил о неприемлемых задачах, которые ставят его подразделению. Военный также подал соответствующий рапорт после своего заявления.

Подробнее о ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.

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