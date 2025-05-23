Командира 59-ї бригади замінили через серйозні прорахунки: що відомо

Командування ЗСУ ухвалило рішення про заміну керівництва 59-ї окремої штурмової бригади після різкого погіршення ситуації на ділянці фронту, де вона тримає оборону.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Головного управління комунікацій Збройних сил України Дмитро Лиховій.

Речник пояснив, що заміна командира 59-ї окремої штурмової бригади Сил безпілотних систем відбулася у зв’язку з різким погіршенням обстановки в її смузі оборони.

"Так, 59-та ОШБр перебуває на напрямку головного удару противника. Командуванням військової частини було допущено низку прорахунків, а також надавалися недостовірні доповіді про стан та положення військ, що створювало додаткову загрозу життю військовослужбовців", - зазначив Лиховій.

Він розповів, що з огляду на зазначене, підполковника Богдана Шевчука було замінено на більш досвідченого командира.

"Відтак Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо призначення на посаду командира 59-ї окремої штурмової бригади полковника Олександра Сака, який має значний бойовий досвід та лідерські якості", - сказав Лиховій.

У той же час, за даними речника, підполковник Шевчук є перспективним командиром та після відпочинку буде призначений на іншу посаду.

"Ухвалення такого кадрового рішення на рівні Головнокомандувача Збройних Сил України пояснюється необхідністю переміщення полковника Олександра Сака між різними видами (окремими родами) військ", - додав він.

Питання призначення полковника Сака, за даними Лиховія, погоджено з Командуванням сил безпілотних систем Збройних сил України.

Зауважимо, що Шевчука було призначено на посаду командира даної бригади у лютому минулого року.