Командир буксира "Яни Капу" Мельничук відмовився давати свідчення в РФ

Фото: Олег Мельничук (twitter.com OgonWatch)

Адвокат Семедляєв розповів, що моряк почуває себе задовільно

Сьогодні у Федеральній службі безпеки РФ пройшли слідчі заходи з військовополоненим українським моряком, капітаном рейдового буксира "Яни Капу" Олегом Мельничуком. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката Едема Семедляєва.

Адвокат повідомив, що капітан відмовився від дачі показань.

"На додатковому допиті, у відповідності зі ст. 17 Женевської конвенції він повідомив своє прізвище, ім'я, дату народження, посаду і звання. Також відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 47 КПК РФ відмовився від дачі свідчень", - йдеться в повідомленні адвоката.

Семедляєв розповів, що моряк почуває себе задовільно.

"Написав і відправив близько 30 листів. Отримав близько 40 листів із різних країн(дуже за них вдячний). Дуже просив листи писати російською мовою, бо листи на іншій мові не проходять цензуру і відповідно не передаються Олегу. Дякує всім хто не байдужий до тієї ситуації в якій вони опинилися, і роблять усе можливе для якнайшвидшого звільнення. Також дякує всім хто займається передачами продуктів і всього необхідного", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, 20 лютого Московський міський суд відмовив у задоволенні скарг захисту капітана Олега Мельничука і ще 7 військовополонених українських моряків. Суд залишив моряків під вартою до квітня.

РБК-Україна писало, що в грудні українські дипломати відвідали незаконно утримуваних в Росії українських моряків, зокрема Олега Мельничука.

"За словами консула, стан наших хлопців задовільний, настрій - оптимістичний, сподіваються на швидке повернення додому. Вони повідомили, що ще не зв'язувалися з родичами, але обов'язково їм зателефонують найближчим часом", - повідомила український омбудсмен Людмила Денисова.

Відзначимо, 25 листопада 2018 року в Керченській протоці РФ напала на українські кораблі, в результаті чого було захоплено три судна і 24 українських моряка, троє з них отримали поранення.

Після цього ЄС і НАТО неодноразово закликали РФ звільнити моряків. Також в зв'язку з цим проти РФ були введені санкції.