Оккупанта взяли в плен без боя: военный ВСУ поделился нестандартной историей
Оккупант, который скрывался после ликвидации своего напарника, сдался украинским защитникам без единого выстрела. Бойцы 63-й бригады применили нестандартный подход.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 63-ю отдельную механизированную бригаду.
Боец 106-го батальона 63-й бригады под псевдонимом "Дикий" рассказал, как они заставили оккупанта сдаться в плен с помощью дрона с громкоговорителем.
По его словам, все началось утром, когда напарник "Дикого" услышал движение и вражеские голоса. Тот сразу среагировал - схватил автомат и бросился на позицию.
Продвигаясь по окопу, "Дикий" услышал кашель где-то над собой. Подняв голову, заметил подозрительное движение и мгновенно открыл огонь, поразив врага.
После этого бойцы поняли, что где-то рядом есть еще один оккупант.
"Мы начали его искать, искали, не смогли найти. Просто всю территорию обошли, и все, и стреляли, и кричали ему, чтобы он сдавался", - пояснил боец.
Чтобы не рисковать личным составом, было принято нестандартное решение.
"Было принято решение командиром вызвать дрона с громкоговорителем и предложить (врагу, - ред.) сдаться. Дрон полетал, и (оккупант, - ред.), соответственно, вышел на территорию с поднятыми руками", - рассказывает "Дикий".
Пленного, который оказался раненым, завели в укрытие и оказали помощь.
Потери России в войне
За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили почти тысячу человек.
Кроме того, украинские воины обезвредили танк, четыре боевые бронированные машины, 10 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 199 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 11 крылатых ракет и 122 единицы автомобильной техники оккупантов.
РБК-Украина также сообщало, что сегодня утром Генеральный штаб ВСУ обновил карты по ситуации на всех направлениях фронта в Украине.
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