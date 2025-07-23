В команде Трампа нет врагов Украины, а Келлог является ключевой фигурой, - Буданов

Буданов отметил, что отсутствие врагов Украины в команде Трампа - это ключевой момент, который стоит внимания. Кроме скептиков, есть люди, которые считают объемы помощи Украине явно недостаточными.

"В этом смысле, прежде всего, можно назвать государственного секретаря США Марко Рубио, а также специального посланника президента США Кита Келлога. Их позиция абсолютно четкая - помощь Украине является частью национальных интересов США. Поэтому она должна продолжаться и увеличиваться как количественно, так и качественно", - пояснил Буданов.

Руководитель ГУР МО напомнил, что Келлог поддерживал Украину еще до начала полномасштабного вторжения России. Во время первого срока Трампа Келлог был советником президента США по национальной безопасности.

Генерал армии США в отставке принадлежал к крылу "ястребов" в Республиканской партии - они выступали за жесткий подход к России и российскому диктатору Владимиру Путину. Сейчас Келлог тоже помогает - после визита в Украину он поехал в Германию.

"Недавний прогресс в поставках систем противовоздушной обороны в значительной степени связан с усилиями специального посланника президента США. Сегодня он активно участвует в переговорах по обороне Украины и заключению мира. Возможно, именно поэтому его работа так нервирует Россию", - добавил Буданов.

Руководитель ГУР МО добавил, что перспективы отношений Украины с США он оценивает скорее оптимистично, чем негативно.

"Америка - наш друг. Да, наши отношения не всегда простые. Но в конце концов мы всегда находим общий язык. Тот факт, что Кит Келлог сейчас является главным представителем интересов США по завершению войны, свидетельствует о правильности такого подхода. Мы являемся стратегическими партнерами. И наше сотрудничество укрепляет обе страны", - резюмировал он.