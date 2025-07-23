В команді Трампа немає ворогів України, а Келлог є ключовою фігурою, - Буданов

Буданов зазначив, що відсутність ворогів України у команді Трампа - це ключовий момент, який вартий уваги. Окрім скептиків, є люди, які вважають обсяги допомоги Україні явно недостатніми.

"У цьому сенсі, перш за все, можна назвати державного секретаря США Марко Рубіо, а також спеціального посланника президента США Кіта Келлога. Їхня позиція абсолютно чітка - допомога Україні є частиною національних інтересів США. Тому вона має продовжуватися та збільшуватися як кількісно, так і якісно", - пояснив Буданов.

Керівник ГУР МО нагадав, що Келлог підтримував Україну ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Під час першого терміну Трампа Келлог був радником президента США з національної безпеки.

Генерал армії США у відставці належав до крила "яструбів" у Республіканській партії - вони виступали за жорсткий підхід до Росії та російського диктатора Володимира Путіна. Зараз Келлог теж допомагає - після візиту в Україну він поїхав до Німеччини.

"Нещодавній прогрес у постачанні систем протиповітряної оборони значною мірою пов'язаний із зусиллями спеціального посланника президента США. Сьогодні він активно бере участь у переговорах щодо оборони України та укладення миру. Можливо, саме тому його робота так нервує Росію", - додав Буданов.

Керівник ГУР МО додав, що перспективи відносин України з США він оцінює скоріше оптимістично, ніж негативно.

"Америка - наш друг. Так, наші стосунки не завжди прості. Але зрештою ми завжди знаходимо спільну мову. Той факт, що Кіт Келлог зараз є головним представником інтересів США щодо завершення війни, свідчить про правильність такого підходу. Ми є стратегічними партнерами. І наша співпраця зміцнює обидві країни", - резюмував він.