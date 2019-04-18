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Зеленський прокоментував рішення суду по ПриватБанку

Новини » Політика    18.04.2019 - 22:10
Зеленський прокоментував рішення суду по ПриватБанку
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Він заявив, що це рішення є проблемним для наступного президента

Кандидат на посаду президента Володимир Зеленський прокоментував рішення суду про незаконність націоналізації ПриватБанка. Відповідну заяву він зробив у ефірі програми "Право на владу" на "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що його позиція полягає в тому, щоб у питанні цього судового спору залишатися на боці України. 

"З приводу ПриватБанку, які би там не були дії, я буду на захисті України. Ось і все", - заявив Зеленський. 
 
Кандидат також заявив, що на посаді президента планує зробити усе, щоб банк зберігав стабільність

"Перше враження від ПриватБанку - потрібно глибше розібратись у цьому питанні. Я не знаю, яким чином "кишеньковий" суд діючого президента (прийняв це рішення – ред.). Я хочу сказати, мені здається, що це рішення є глобальним та проблемним для наступного президента... Але для діючого президента - відповідь проста. Якраз сьогодні, суспільство отримало відповідь, хто є маріонеткою Коломойського", - заявив Зеленський

Відповідаючи на питання, чи отримає Ігор Коломойський компенсацію у 2 мільярди, кандидат Володимир Зеленський заявив, президент не повинен впливати на суд.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Державні органи мають десять днів, щоб оскаржити рішення суду щодо повернення ПриватБанку Ігорю Коломойському.

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