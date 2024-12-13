Украинский ледокол "Ноосфера" начал самый "международный" антарктический сезон (фото)
Вечером четверга, 12 декабря, флагман украинского научно-исследовательского флота - ледокол "Ноосфера" - отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра в Facebook.
Планы на четвертый антарктический сезон
В четвертый антарктический сезон под сине-желтым флагом ледокол "Ноосфера" ведет опытный капитан Павел Панасюк.
"Перед выходом ледокола на него прибыла чрезвычайный и полномочный посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова", - рассказали в научном центре.
Начало нового научно-исследовательского сезона (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Уточняется, что как и три предыдущих антарктических сезона, четвертый проходит во время полномасштабного вторжения РФ в Украину (с января 2022 года до апреля 2024 года "Ноосфера" успешно отработала три антарктических сезона).
"Несмотря на это наше государство продолжает осуществлять международные обязательства и обеспечивать как непрерывность исследований на станции "Академик Вернадский", так и выполнение международных научных проектов, финансируемых ЕС", - напомнили гражданам.
Отмечается, что в этом сезоне "Ноосфера" будет еще активнее сотрудничать с антарктическими программами других стран:
- Польши - в четвертый раз подряд обеспечит ротацию польских полярников и доставит грузы на польскую антарктическую станцию "Арцтовский", которая расположена на острове Кинг Джордж
- США - украинское судно выбрано Национальным научным фондом США для проведения морских исследований в водах Южного океана вокруг американской станции "Палмер" (ближайшего соседа "Академика Вернадского")
- Испании - "Ноосфера" обеспечит проведение исследований и доставку грузов для станции "Габриэль де Кастилья", расположенной на острове Десепшн
Уточняется, что в том же рейсе украинские ученые выполнят ряд совместных работ с Чешской антарктической экспедицией.
Ледокол "Ноосфера" под сине-желтым флагом (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Кроме того, запланированы исследования по двум проектам в рамках программы "Горизонт Европы":
- OCEAN:ICE - океанографические исследования изменения течений в проливе Брансфилд
- EXPLORA - отбор образцов морских бактерий для их дальнейшего культивирования и поиска полезных свойств
Отмечается, что все международные исследования и проекты финансируются зарубежными партнерами.
"Кроме того, уже традиционно, в начале сезона судно доставит к "Вернадскому" группу технических специалистов, которые за короткое антарктическое лето проведут неотложные ремонтные работы (напомним, что станцию строили в 1950-х и реконструировали в 1980 году)", - рассказали украинцам.
Уточняется, что среди планов техников:
- замена канализации
- замена светильников
- реконструкция и расширение площадки для метеоисследований
Ледокол отправился из Кейптауна в Антарктику (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
"В конце четвертого сезона (тоже традиционно) ледокол обеспечит пересменку годовых Украинских антарктических экспедиций", - добавили в научном центре.
Сейчас же у "Ноосферы" - длинная дорога через Атлантический и Южный океаны. Ожидается, что судно доберется до украинской станции перед Новым годом.
Публикация Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)
Напомним, 11 марта 2024 года из Киева на станцию "Академик Вернадский" отправилась 29-я Украинская антарктическая экспедиция (с наибольшим количеством женщин за последние 27 лет), которая сменила зимовщиков из 28-й УАЭ.
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