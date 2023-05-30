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Цвета победы. Словачка в сине-желтом выбила топ-россиянку из French Open

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Париж, Вторник 30 мая 2023 11:27
Цвета победы. Словачка в сине-желтом выбила топ-россиянку из French Open Фото: Анне Каролине Шмидловой к лицу украинские цвета (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Сенсацией завершился матч стартового раунда Открытого чемпионата Франции между Анной Каролиной Шмидловой из Словакии и российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Roland Garros, 1/64 финала, женщины

Кудерметова – Шмидлова – 0:2 (3:6, 1:6)

Несеянная словацкая теннисистка неожиданно стала для россиянки из топ-15 рейтинга WTA непреодолимым препятствием на пути во второй раунд. Из первых розыгрышей Шмидлова навязала большую конкуренцию. После тройного размена брейками словачка захватила инициативу.

С еще одним брейком Шмидлова дожала российскую теннисистку и повела по партиям. Второй же сет стал полным фиаско Кудерметовой. Представительница Словакии отдала ей только один гейм. Шмидлова оформила три брейка и через 35 минут отправила россиянку домой.

Не обошлось, очевидно, без помощи символов. На матч с Кудерметовой словацкая теннисистка вышла в цветах украинского флага. Она надела желтую майку и голубую юбку.

Ранее Костюк прокомментировала освистывание фанатами за отказ пожать руку Соболенко. Известна симпатиями к Лукашенко белорусская теннисистка разыграла удивление из-за поступка украинки. Французские же зрители устроили Костюк обструкцию.

К слову, накануне Свитолина с победы над Тревизаном стартовала на "Ролан Гарросе-2023".

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