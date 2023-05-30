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Кольори перемоги. Словачка в синьо-жовтому вибила топ-росіянку з French Open

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Париж, Вівторок 30 травня 2023 11:27
Кольори перемоги. Словачка в синьо-жовтому вибила топ-росіянку з French Open Фото: Анні Кароліні Шмідловій личать українські барви (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Сенсацією завершився матч стартового раунду Відкритого чемпіонату Франції між Анною Кароліною Шмідловою зі Словаччини та російською тенісисткою Веронікою Кудерметовою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Roland Garros, 1/64 фіналу, жінки

Кудерметова – Шмідлова – 0:2 (3:6, 1:6)

Несіяна словацька тенісистка несподівано стала для росіянки з топ-15 рейтингу WTA нездоланною перешкодою на шляху в другий раунд. Із перших розіграшів Шмідлова нав'язала неабияку конкуренцію. Після потрійного розміну брейками словачка захопила ініціативу.

Зі ще одним брейком Шмідлова дотиснула російську тенісистку та повела за партіями. Другий же сет став повним фіаско Кудерметової. Представниця Словаччини віддала їй лише одним гейм. Шмідлова оформила три брейки та за 35 хвилин відправила росіянку додому.

Не обійшлося, вочевидь, і без допомоги символів. На матч із Кудерметової словацька тенісистка вийшла в барвах українського прапора. Вона одягла жовту майку та блакитну спідницю.

Раніше Костюк прокоментувала освистування фанатами за відмову потиснути руку Сабаленко. Відома симпатіями до Лукашенка білоруська тенісистка розіграла здивування через вчинок українки. Натомість французькі глядачі влаштували Костюк обструкцію.

До слова, напередодні Світоліна з перемоги над Тревізан стартувала на "Ролан Гарросі-2023".

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