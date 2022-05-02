Колона евакуйованих з "Азовсталі" поки не змогла дістатися Запоріжжя, - ОВА

Фото: колона евакуйованих з "Азовсталі" до Запоріжжя затримується (Getty Images)

Колона евакуйованих цивільних з маріупольського заводу "Азовсталь", які виїхали 1 травня по відкритому гуманітарному коридору, станом на вечір 2 травня ще не дісталася до Запоріжжя, розповіли в обласній військовій адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Прибуття цієї колони очікувалося в обласному центрі сьогодні. У Запорізькій ОВА зазначили, що протягом дня надходили повідомлення про затримку колони. Пізніше ввечері з'ясувалося, що транспорт з евакуйованими знаходиться в Запорізькій області, але так і не дістався самого обласного центру. Чиновники не уточнили причину такої затримки колони. Також у Запорізькій ОВА поінформували, що за підтримки ООН і Червоного Хреста на вівторок, 3 травня, також узгоджена евакуація мирного населення. Точка збору: Луначарське кільце біля Бердянська. Початок: 7:00.