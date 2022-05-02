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Колона евакуйованих з "Азовсталі" поки не змогла дістатися Запоріжжя, - ОВА

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Понеділок 02 травня 2022 23:49
Колона евакуйованих з "Азовсталі" поки не змогла дістатися Запоріжжя, - ОВА Фото: колона евакуйованих з "Азовсталі" до Запоріжжя затримується (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Колона евакуйованих цивільних з маріупольського заводу "Азовсталь", які виїхали 1 травня по відкритому гуманітарному коридору, станом на вечір 2 травня ще не дісталася до Запоріжжя, розповіли в обласній військовій адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Прибуття цієї колони очікувалося в обласному центрі сьогодні.

У Запорізькій ОВА зазначили, що протягом дня надходили повідомлення про затримку колони. Пізніше ввечері з'ясувалося, що транспорт з евакуйованими знаходиться в Запорізькій області, але так і не дістався самого обласного центру.

Чиновники не уточнили причину такої затримки колони.

Також у Запорізькій ОВА поінформували, що за підтримки ООН і Червоного Хреста на вівторок, 3 травня, також узгоджена евакуація мирного населення.

Точка збору: Луначарське кільце біля Бердянська. Початок: 7:00.

Раніше повідомлялося, що після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріли заводу.

Також ми писали про те, що у Запоріжжі вже прибули понад сто жінок, дітей і літніх людей, яких вдалося вивезти з Маріуполя.

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Азовсталь Запоріжжя Маріуполь евакуація
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