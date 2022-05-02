Колона евакуйованих з "Азовсталі" поки не змогла дістатися Запоріжжя, - ОВА
Колона евакуйованих цивільних з маріупольського заводу "Азовсталь", які виїхали 1 травня по відкритому гуманітарному коридору, станом на вечір 2 травня ще не дісталася до Запоріжжя, розповіли в обласній військовій адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Прибуття цієї колони очікувалося в обласному центрі сьогодні.
У Запорізькій ОВА зазначили, що протягом дня надходили повідомлення про затримку колони. Пізніше ввечері з'ясувалося, що транспорт з евакуйованими знаходиться в Запорізькій області, але так і не дістався самого обласного центру.
Чиновники не уточнили причину такої затримки колони.
Також у Запорізькій ОВА поінформували, що за підтримки ООН і Червоного Хреста на вівторок, 3 травня, також узгоджена евакуація мирного населення.
Точка збору: Луначарське кільце біля Бердянська. Початок: 7:00.
Раніше повідомлялося, що після часткової евакуації цивільних з "Азовсталі" окупанти продовжили обстріли заводу.
Також ми писали про те, що у Запоріжжі вже прибули понад сто жінок, дітей і літніх людей, яких вдалося вивезти з Маріуполя.
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