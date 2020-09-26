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Отруєння в Івано-Франківській області: кількість постраждалих зросла до 181

Івано-Франківська область, Субота 26 вересня 2020 10:43
Отруєння в Івано-Франківській області: кількість постраждалих зросла до 181
Фото: крапельниця (apnews.com.ua)
Автор: Юлія Струк

У Коломиї Івано-Франківської області від гострої кишкової інфекції постраждала вже 181 людина. При цьому госпіталізовані 56 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"У період з 24 по 25 вересня у лікувальні установи з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція" звернувся 181 чоловік... 56 осіб госпіталізовані і 125 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні. Проводиться комплекс протиепідемічних і санітарно-гігієнічних заходів", - зазначено в повідомленні.

Всі, хто звернувся за допомогою, їли в їдальні "Леон".

Раніше зазначалося також, що співробітники місцевого лабораторного центру досліджують зразки харчових продуктів, проб води та змивів з об'єктів навколишнього середовища.

Нагадаємо, станом на 25 вересня у Коломиї Івано-Франківської області налічувалося 124 постраждалих від гострої кишкової інфекції.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня у Ясногорській школі Рівненської області отруїлися 68 учнів з різних класів. Діти могли отруїтися їжею у шкільній їдальні. Тоді поліція відкрила справу за статтею про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

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Новини України Надзвичайні події отруєнняІвано-Франківська область
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