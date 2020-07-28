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У Харківській області госпіталізували двох жінок з ботулізмом

Харківська область, Вівторок 28 липня 2020 16:02
У Харківській області госпіталізували двох жінок з ботулізмом
Фото: медичний шприц і ліки (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Вони вживали в їжу в'ялену рибу

У Харківській області виявили ботулізм у двох жінок, які вживали в їжу в'ялену рибу. Одна з них у стані середньої тяжкості.

Про це повідомляє прес-служба Харківського лабораторного центру.

Ботулізм виявили у мешканки Краснограда та її родички з Харкова. Це вже третій випадок цього захворювання в поточному році в Харківській області, повідомляють у лабцентрі.

"Жінки, 1990 та 1976 року народження, 24 липня вживали в їжу рибу в'ялену не патрану рибу лящ, яка була придбана в торговій мережі Харкова. Перші симптоми захворювання з'явилися в однієї з жінок через добу після вживання риби. Протягом двох днів лікувалася самостійно, самопочуття не поліпшувалося, у хворої з'явилася сухість у ротовій порожнині, різка слабкість, двоїння в очах", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 28 липня, госпіталізували другу жінку, на четвертий день після вживання риби.

Постраждалих госпіталізовано, одна з них у стані середньої тяжкості. Їм ввели сироватку проти ботулізму.

Нагадаємо, в Україні з початку року захворіли на ботулізм 40 осіб, двоє померли.

Зазначимо, ботулізм - це важке харчове отруєння, викликане споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Симптоми найчастіше з'являються поступово, немає різких підйомів температури, тому виникає ілюзія несерйозності хвороби.

Надалі з'являється порушення зору - двоїння предметів, важкість читання, пов'язане з паралічем очних м'язів. Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок і розлад ковтання.

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