Кто такой Игорь Коломойский и почему его арестовали: бизнес, суды, скандалы

Шевченковский райсуд Киева вечером 2 сентября арестовал олигарха Игоря Коломойского с возможностью выхода под залог более чем в 500 млн гривен. Его подозревают в мошенничестве.

РБК-Украина рассказывает, кто такой Игорь Коломойский и что известно о его деле.

Бизнес

Свою деятельность, согласно открытым данным, Коломойский начал в конце 80-х - начале 90-х годов. В 1991 году вместе с Леонидом Милославским, Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым создал фирму "Сентоза", занимавшуюся завозом техники из Москвы и продажей в Днепре (тогда еще Днепропетровске). Затем начал заниматься импортом нефтепродуктов, позже перешел на ферросплавы.

В 90-е вместе с партнерами Коломойский создал ПриватБанк, который находился в его собственности до национализации в декабре 2016 года.

В период с 1999 по 2003 год Коломойский получил контроль над "Укрнафтой", коксохимическим заводом имени Калинина, Днепропетровским рынком "Озерка", Никопольским заводом ферросплавов и другими предприятиями.

Коломойскому принадлежит одно из крупнейших предприятий химической отрасли - комплекс "ДнепрАзот". Предприятию долгое время удавалось делать минеральные удобрения за счет дешевого ресурса "Укрнафты". Эта компания арендовала мощности "ДнепрАзота", перерабатывала газ собственной добычи и продавала продукцию структурам Коломойского.

Коломойский также владеет рядом СМИ, в частности, совладелец медиа-группы "1+1", в состав которой входят телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "УНИАН ТВ" и "Бигуди". Среди активов Коломойского также авиакомпании Windrose и МАУ.

Весь бизнес олигарха и его партнеров были объединены в группу "Приват", насчитывающую сотни предприятий. В начале 2022 года состояние Коломойского оценивалось в 1,8 млрд долларов, но к ноябрю, по данным Forbes, оно сократилось до 850 млн долларов.

Коломойский также владел футбольным клубом "Днепр", но отказался его финансировать и оставил с долгами.

Политика

В марте 2014 Коломойский возглавил Днепропетровскую областную государственную администрацию. В должности он пробыл год – до марта 2015 года. В 2016 году он вступил в партию "УКРОП". В Верховной раде 9-го созыва с Коломойским связывают парламентскую группу "За майбутне", а также нардепа Александра Дубинского, в прошлом работавшего на "1+1".

Скандалы

Захват "Укртранснефти"

В марте 2015 года Рада лишила Коломойского контроля над Укртранснефтью, после чего здание компании в центре Киева захватили вооруженные люди. Олигарх это называл "рейдерским захватом предприятия российскими диверсантами".

Через несколько дней после этого Коломойский заявил, что вооруженные люди - это представители частной охранной фирмы, которая якобы работает по разрешению "Укртранснафты". 25 марта по приказу тогдашнего президента Петра Порошенко правоохранители разоружили охрану "Укртранснефти", а затем лишили лицензии.

Потеря "Укрнафты"

В ноябре 2021 года ожидалось, что компанию "Укрнафта" разделят - нефтяной бизнес передадут миноритарным акционерам из группы "Приват", которые владеют более 40% акций, а газовый бизнес останется у "Укрнафты", 50%+1 акция которой находятся у "Нафтогаза".

Уже в ноябре 2022-го "Укрнафту" национализировали вместе с рядом компаний, в частности "Мотор Сич". Такое решение было принято непосредственно на Ставке верховного главнокомандующего.

В мае 2023 года Кабмин передал в управление "Укрнафты" активы "Укрнефтебурения" и трех газовых компаний. Эти компании были связаны с Коломойским и бизнесменами Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником.

Национализация ПриватБанка

В декабре 2016 года государство решило национализировать ПриватБанк, которым вместе с партнерами владел Коломойский. Причиной национализации тогда стала нехватка капитала в 113 млрд гривен, которую выявил Национальный банк.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым оспаривают решение о национализации в ряде украинских и зарубежных судов. В июле 2022 года Верховный суд окончательно признал действия государства законными. В то же время, суды продолжаются в Лондонском арбитраже.

В декабре 2017 года уже государственный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также компаний, которые, вероятно, им принадлежат или находятся под их контролем.

Санкции США

В начале марта 2021 года администрация президента США ввела санкции в отношении Коломойского. Кроме самого олигарха, в санкционный список попали члены ближайшей семьи - его жена Ирина Коломойская, дочь и сын.

По данным Госдепа США, санкции касались периода пребывания Коломойского в должности главы Днепропетровской ОГА. Тогда он якобы "участвовал в коррупционных действиях, подрывающих верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды".

Дела

Отмывание денег в США

В 2020 году Министерство юстиции США обвинило Коломойского в похищении "миллиардов долларов" из ПриватБанка и отмывании денег на территории США. Вместе с ним по делу фигурирует и его бизнес-партнер Боголюбов.

В августе 2020 года Минюст США подал гражданскую жалобу с требованием конфискации имущества в Техасе и Кентукки, принадлежащего подконтрольной Коломойскому компании.

"Укрнафта" и "Укртатнафта"

В феврале 2023 года к Коломойскому пришли с обысками в рамках расследования схемы присвоения 40 млрд гривен компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Тогда в рамках дела подозрения получил топ-менеджмент компаний, но Коломойский среди подозреваемых не фигурировал.

Подозрение в мошенничестве

Сегодня к Коломойскому снова наведались правоохранители. СБУ сообщила ему о подозрении по статьям "мошенничество" и "отмывание средств". По данным следствия, он в течение 2013-2020 годов легализовал более 500 млн гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Вечером Шевченковский районный суд Киева решил арестовать Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

По словам адвокатов Коломойского, олигарх не намерен вносить залог, а его защита будет обжаловать решение суда.

Борьба с олигархами в Украине

Еще до начала полномасштабного вторжения Украина начала борьбу с олигархами. В частности, был принят закон о деолигархизации, инициированный президентом Владимиром Зеленским, который предусматривал создание реестра олигархов. В реестр должны были попадать лица, которые подпадали под несколько пунктов закона.

Деолигархизация и борьба с коррупцией является одним из требований Европейского союза для начала переговоров о вступлении Украины, от этого также зависит и финансирование Украины со стороны Запада.