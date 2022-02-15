ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Коломойський заявив, що закон про олігархів його влаштовує

Новость на русском →
Київ, Вівторок 15 лютого 2022 10:58
Коломойський заявив, що закон про олігархів його влаштовує Фото: бізнесмен Ігор Коломойський (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає корисним закон про олігархів та заявив, що він відповідає його інтересам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Українській правді".

"Як мені пояснили адвокати, мені це вигідно, мене це влаштовує. Це добрий закон", - заявив Коломойський.

Він уточнив, що цей закон убезпечить його від переслідувань на заході.

"Якщо не посадять тут, то ти повністю легалізований на Заході", - додав олігарх.

На питання, чи не страшний Коломойському цей закон, він відповів, що "з погляду мінусів - взагалі жодних проблем".

Нагадаємо, вперше про закон про олігархів президент Володимир Зеленський заявив у травні 2021 року. Закон було ухвалено у вересні 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ігор Коломойский
NEWS
"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну
"Нам вдалося стримати Росію": Кулеба про загрозу вторгнення РФ в Україну
DAILY
Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться