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Зеленський не піде відразу на проведення виборів на Донбасі, - Кучма

Новини » Політика    13.09.2019 - 15:13
Зеленський не піде відразу на проведення виборів на Донбасі, - Кучма
Фото: Леонід Кучма (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кучма наголосив на неприйнятності амністії в тому вигляді, в якому вона пропонується

Представник України в ТКГ Леонід Кучма упевнений, що президент України Володимир Зеленський не піде відразу на надання Донбасу особливого статусу з проведенням виборів в ОРДЛО. Про це він заявив на форумі YES, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, потрібно знову сідати за стіл переговорів.

"Вона ("формула Штайнмайера", - ред.) не буде там (на зустрічі лідерів країн "Нормандського формату", - ред.) затверджена, я впевнений. Потрібно знову сідати за стіл і визначати, що для України прийнятно, а що ні", - сказав він.

Кучма висловив переконання, що Зеленський не піде на те, щоб "йти на вибори відразу, на особливий статус". Представник України в ТКГ також наголосив на неприйнятності амністії в тому вигляді, в якому вона пропонується.

"Масової амністії не може бути. Амністію повинен пройти кожна людина. Та амністії не повинні підлягати ті люди, на руках яких кров", - заявив Кучма.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українська влада опрацьовують можливість проведення місцевих виборів по всій країні, включаючи окремі райони Донецької і Луганської областей.

Відзначимо, раніше Зеленський заявив, що формула Штайнмайера і всі пункти мінських угод будуть розглядатися на саміті "нормандської четвірки".

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