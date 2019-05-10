ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коломойський не виключає, що новим прем'єром стане Аваков

Новини » Політика    10.05.2019 - 10:09
Коломойський не виключає, що новим прем'єром стане Аваков
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський вважає, що Аваков міг би збалансувати політичні сили

Нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков потенційно може стати прем'єр-міністром України. Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив бізнесмен Ігор Коломойський.

Зокрема, Коломойський, прогнозуючи майбутнє Авакова, не виключив, що він може очолити уряд.

"Може, чому ні. Він може бути як компроміс між багатьма, навіть не йдучи на парламентські вибори", - підкреслив він.

Він також припустив, що до парламенту наступного скликання пройдуть "Слуга Народу", "Батьківщина", політичні сили Анатолія Гриценка та Олега Ляшка, а також вихідці з "Опозиційного блоку".

"А коли вся ця історія станеться, то має бути коаліція, правильно? Аваков буде, напевно тією людиною, яка зможе збалансувати. Мінімум залишиться міністром внутрішніх справ, мінімум", - додав Коломойський.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має залишитися в новому уряді при президенті Зеленському.

Зазначимо, що до другого туру виборів РБК-Україна з посиланням на джерела писало, що Аваков розпорядився припинити можливі фальсифікації на користь Петра Порошенка.

Коломойський спрогнозував склад коаліції в Раді після виборів
Новини України КоломойскийправительствоАрсен Аваков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся