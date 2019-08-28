ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Коломойский: возник момент, чтобы заставить Путина выполнить Минск в новом формате

Новости » Политика    28.08.2019 - 10:20
Коломойский: возник момент, чтобы заставить Путина выполнить Минск в новом формате
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский считает, что теперь возник "благоприятный момент"

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что возник благоприятный момент, чтобы заставить президента РФ Владимира Путина выполнить Минские соглашения в новом формате. Об этом он заявил в интервью "Цензор.Нет".

По словам олигарха, пятый президент Украины Петр Порошенко пошел на вторые Минские соглашения по двум возможным причинам.

"Видно, путинцы требовали изменений в Конституцию, ему пришлось на это пойти. Но из-за этого все остановилось. Вторая версия - что Порошенко сознательно прописал такой механизм, который бы делал невозможным реализацию договоренностей, чтобы не давать врагу никаких уступок. В любом случае потом мы укрепились, мобилизовались, закрепились на этой линии. С этой задачей Порошенко справился, наши переговорные позиции усилились", - сказал он.

Коломойский считает, что теперь возник "благоприятный момент, чтобы заставить Путина выполнить Минские соглашения в новом формате".

"Сегодня совпали вектора, можно воспользоваться этой ситуацией и предложить им: убираем требования об изменениях в Конституцию, оставим особый статус, не будем его раз в году продлевать, сделаем его на 5 лет, переходный период и проведем там выборы", - добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что позвонил Владимиру Путину из-за обстрелов на Донбассе. Зеленский попросил Путина повлиять на боевиков.

"Я утром разговаривал с Путиным (по поводу гибели военных, - ред.), я ему сказал, что это нас не приближает к миру. Я попросил повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей", - подчеркивал украинский лидер.

После этого Путин потребовал "прекратить обстрелы" и закрепить особый статус Донбасса.

Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД Путин назвал сроки запуска "Турецкого потока"
Новости Украины Владимир Путинминские соглашенияКоломойский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь