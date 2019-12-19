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Коломойський очолив наглядову раду "1+1"

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 21:41
Коломойський очолив наглядову раду "1+1"
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Олігарх Коломойський є головним акціонером "1+1 медіа"

Головний акціонер групи "1+1 медіа" олігарх Ігор Коломойський очолив наглядову раду ТОВ "ТРК "Студія 1+1". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "1+1".

Як повідомили в "1+1 медіа", 19 грудня медіа група завершила процес децентралізації і представила оновлену структуру управління групою.

Так, новим головою правління та генеральним директором медіа групи став Ярослав Пахольчук, який до цього обіймав посаду директора напрямку платного телебачення і виконавчого директора медіагрупи. На цій посаді він змінить Олександра Ткаченка, який залишиться почесним президентом "1+1 медіа".

Також до складу колегіального органу правління "1+1" увійшов комерційний директор ТОВ "Глобал Медіа Груп" Валерій Варениця.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський проводить таємні зустрічі з олігархом Ігорем Коломойським. Зеленський міг за останній час міг провести три таємні зустрічі з олігархом.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів подав до парламенту законопроект, яким забороняється повернення "Приватбанку" його колишньому власникові Ігорю Коломойському.

Зеленський проводить таємні зустрічі з Коломойським, - "Схеми" Кабмін подав Раді закон про заборону повернення ПриватБанку Коломойському
Новини України 1+1Ігор Коломойский
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