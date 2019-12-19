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Коломойский возглавил набсовет "1+1"

Новости » Общество     19.12.2019 - 21:41
Коломойский возглавил набсовет "1+1"
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Олигарх Коломойский является главным акционером "1+1 медиа"

Главный акционер группы "1+1 медиа" олигарх Игорь Коломойский возглавил наблюдательный совет ООО "ТРК "Студия 1+1". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "1+1".

Как сообщили в "1+1 медиа", 19 декабря медиа группа завершила процесс децентрализации и представила обновленную структуру управления группой.

Так, новым главой правления и генеральным директором медиа группы стал Ярослав Пахольчук, который до этого занимал должность директора направления платного телевидения и исполнительного директора медиагруппы. На этой должности он сменит Александра Ткаченко, который останется почетным президентом "1+1 медиа".

Также в состав коллегиального органа правления "1+1" вошел коммерческий директор ООО "Глобал Медиа Групп" Валерий Вареница.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский проводит тайные встречи с олигархом Игорем Коломойским. Зеленский мог за последнее время мог провести три тайные встречи с олигархом.

Также сообщалось, что Кабинет министров подал в парламент законопроект, которым запрещается возврат "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

Зеленский проводит тайные встречи с Коломойским, - "Схемы" Кабмин подал Раде закон о запрете возврата ПриватБанка Коломойскому
Новости Украины 1+1Игорь Коломойский
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