У США розслідують відмивання Коломойським виведених з ПриватБанку грошей

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойського звинувачують у тому, що він вкладав гроші з українського банку у нерухомість по всій території США

Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості в Штатах. Гроші "ПриватБанку" спрямовувалися на купівлю готелів і офісних будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування BuzzFeed.

Як наголошується в публікації, велике жюрі США вивчає фінанси Коломойського в ході розслідування, яке відстежувало переказ грошей "ПриватБанку" в США через лабіринт офшорних компаній. Серед покупок: розкішний готель на 484 номери в Клівленді з видом на озеро і 21-поверхова офісна вежа в декількох кварталах зі склепінчастими стелями і фресками.

В інтерв'ю BuzzFeed News Коломойський сказав, що він не знає про розслідування великого журі. За його словами, будь-які проблеми, про які повідомляли банківські регулятори, були "створені навмисно, щоб експропріювати банк, мою приватну власність", сказав він. "Це була штучно створена Національним банком діра".

Колишній співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов сказав, що ніколи не брав гроші в банку незаконно і що будь-яка нерухомість, куплена в США, надходила із законних джерел. Всі угоди були задокументовані його партнерами в США, сказав він, додавши, що з ним ніколи не контактували жодні правоохоронці.

За даними видання, у зв'язку з розслідуванням великого журі у США федеральні агенти неодноразово приїжджали в Україну, у тому числі в лютому, де вони зустрічалися з Русланом Рябошапкой, який обіймав посаду генпрокурора, і слідчими Національного антикорупційного бюро України, щоб обговорити справу проти Коломойського і його партнера.

В інтерв'ю Артем Ситник, директор НАБУ, сказав, що він співпрацює з ФБР в рамках поточного розслідування, але відмовився повідомити подробиці через угоди про конфіденційність з ФБР.

Протягом більше року федеральні агенти відстежували мільйони доларів, які були відправлені в США від компаній, що належать Коломойському і Боголюбову, для придбання об'єктів нерухомості, в тому числі чотирьох хмарочосів у центрі Клівленда, в період з 2008 року і протягом наступних п'яти років. Одним з об'єктів, які привернули увагу ФБР, є сталеливарний завод Warren в Огайо, який належить компаніям, які контролюються Коломойським і двома партнерами

Нагадаємо, в 2019 році Націоналізований "ПриватБанк" подав позов до колишніх співвласників банку Ігорю Коломойского та Геннадія Боголюбова, а також до і їх компаній позов у суді штату Делавер (США). Банк звинувачує колишніх акціонерів у відмиванні мільярдів доларів, у тому числі і в США.

Зазначимо, державний ПриватБанк у жовтні 2019 року виграв в Апеляційному суді у справі про юрисдикції позову. Апеляційний суд підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію для розгляду позову "ПриватБанку" проти його колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який був отриманий в грудні 2017 року, залишається в силі до винесення судового рішення по суті.

Автор: Олександр Білоус