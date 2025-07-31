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Коломойский проиграл дело ПриватБанка: что решил суд Лондона

Киев, Четверг 31 июля 2025 06:00
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Коломойский проиграл дело ПриватБанка: что решил суд Лондона Игорь Коломойский проиграл дело ПриватБанка в суде Лондона (фото; Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Высокий суд Лондона поставил точку в вопросе о законности национализации ПриватБанка. По решению суда бывшие акционеры - Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, должны выплатить банку более 1,9 млрд долларов, но у них есть возможность подать апелляцию.

РБК-Украина вспоминает историю национализации ПриватБанка и судебных тяжб вокруг этого дела.

Высокий суд Лондона в споре между государственным ПриватБанком и его бывшими владельцами Игорем Коломойский и Геннадием Боголюбовым принял решение в пользу банка. Заключение суда было опубликовано 30 июля. Фактически суд признал законность национализации банка в 2016 году и обязал бывших владельцев выплатить Привату более чем 1,9 млрд долларов.

В ПриватБанке назвали решение суда “полной победой”. В юридической фирме Hogan Lovells, которая представляла в суде интересы банка, сказали, что это был один из самых сложных процессов в истории английской юрисдикции.

Глава НБУ Андрей Пышный отметил, что суд своим своим решением, аргументация и пояснения которого изложены на 490 страницах, подтвердил использование мошеннических схем для вывода экс-владельцами средств из банка.

"Результаты преступных действий Коломойского и Боголюбова мы знаем: банк был на грани банкротства, а миллионы его вкладчиков могли лишиться средств", - сказал он.

Национализацию банка более 9 лет назад Пышный назвал “критически важным шагом” для сохранения устойчивости банковской системы.

Когда и почему Приват национализировали

ПриватБанк был признан неплатежеспособным и национализирован 18 декабря 2016 года. Национализация банка была согласована с Международным валютным фондом. После принятия решения правительство сразу же докапитализировало банк на более 155 млрд гривен - именно такая “дыра” была в капитале банка.

Приват имел проблемы с прозрачностью в своих операциях и отчетности. Это вызывало опасения у регуляторов и инвесторов по поводу его финансового состояния.

ПриватБанк столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, включая значительные убытки и нехватку капитала. Это было связано с высокими уровнями невозвратных кредитов и плохим качеством активов.

Позже, в январе 2018 года НБУ опубликовал результаты независимого расследования компании Kroll, согласно которого на протяжении как минимум 10 лет до национализации банк был объектом мошеннических действий, которые нанесли ущерб в размере 5,5 млрд долларов.

На момент национализации ПриватБанк был крупнейшим банком Украины. Его банкротство могло вызвать системный кризис в банковской системе и отрицательно отразиться на экономике страны в целом. Но процедура перевода банка в собственность государства была детально продумана, в результате чего ни на валютном рынке, ни у вкладчиков банка не возникло никаких проблем.

Решение о национализации было принято после проверки банка Нацбанком, которая подтвердила, что ПриватБанк не может продолжать свою деятельность в существующем виде. В результате было принято решение о его национализации для защиты вкладчиков и стабилизации финансовой системы.

Обращение в суд Лондона

После национализации бывшие акционеры банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов неоднократно оспаривали такое решения в украинский судах, требуя компенсации. Но в итоге проиграли.

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, чтобы “поставить точку” в споре с бывшими акционерами. Окончательное решение суда откладывалось несколько раз. В последний раз оно ожидалось в конце прошлого года, но так и не было принято. В общей сложности дело рассматривалось в Лондоне почти 7,5 лет.

Что за долг повис над Коломойским и Боголюбовым?

По информации ПриватБанка, полная сумма обязательств бывших собственников перед банком по решению суда еще не определена. В самом решении говорится, что общая сумма ущерба, который должен быть возмещен, составляет почти 1,912 млрд долларов.

В ПриватБанке сообщили о сумме выплат более 1,7 млрд долларов, но без учета процентов за более чем десятилетний период. “Полная сумма, подлежащая выплате банку, включая проценты и юридические расходы, будет определена на следующем слушании позже в текущем году и, вероятно, в целом значительно превысит 2 млрд долларов США”, - сообщили в банке.

В пресс-службе ПриватБанка не уточнили природу возникновения долга, отметив, что предоставили всю возможную информацию в официальном комментарии.

Источники издания, знакомые с деталями дела, уточнили, что речь идет о невозвращенных кредитах, которые должны были выплачиваться из новых кредитов должников. Такую схему возврата кредитов за счет нового кредитования активно использовал банк. Кредиты аккумулировались и “нарастали как снежный ком”, сказал собеседник издания. После национализации эти кредиты просто перестали обслуживаться, отметил он.

Сейчас ПриватБанк и его юридические советники перейдут в стадию взыскания убытков и будут пытаться добиваться принудительного исполнения решения суда, в том числе за счет активов бывших владельцев банка по всему миру, приказ об аресте которых был принят судом еще в 2017 году.

Решение суда может быть оспорено

Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов могут оспорить решение Высокого суда Лондона. Такое право у них есть, сказал в комментарии РБК-Украина собеседник, знакомый с процессом судебного разбирательства. Но шансов на успех у них довольно мало, отметил он.

“Они оба (и Коломойский и Боголюбов - ред.) могут подавать апелляцию. Но учитывая детальность и глубину решения, это будет скорее лишь формальностью”, - отметил собеседник.

Как сообщало РБК-Украина, Высокий суд Лондона принял решение в пользу ПриватБанка. Суд рассматривал иск банка против его бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

САП и НАБУ завершили следствие по делу бывшего владельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского. Его подозревают в попытке завладеть 9,2 млрд гривен.

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ПриватБанк Игорь Коломойский
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