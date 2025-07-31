Коломойський програв справу ПриватБанку: що вирішив суд Лондона

Високий суд Лондона поставив крапку в питанні про законність націоналізації ПриватБанку. За рішенням суду колишні акціонери - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, мають виплатити банку понад 1,9 млрд доларів, але у них є можливість подати апеляцію.

Високий суд Лондона в суперечці між державним ПриватБанком і його колишніми власниками Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим ухвалив рішення на користь банку. Висновок суду було опубліковано 30 липня. Фактично суд визнав законність націоналізації банку 2016 року і зобов'язав колишніх власників виплатити Привату більш ніж 1,9 млрд доларів.

У ПриватБанку назвали рішення суду "повною перемогою". У юридичній фірмі Hogan Lovells, яка представляла в суді інтереси банку, сказали, що це був один із найскладніших процесів в історії англійської юрисдикції.

Голова НБУ Андрій Пишний зазначив, що суд своїм своїм рішенням, аргументація і пояснення якого викладені на 490 сторінках, підтвердив використання шахрайських схем для виведення екс-власниками коштів із банку.

"Результати злочинних дій Коломойського і Боголюбова ми знаємо: банк був на межі банкрутства, а мільйони його вкладників могли позбутися коштів", - сказав він.

Націоналізацію банку понад 9 років тому Пишний назвав "критично важливим кроком" для збереження стійкості банківської системи.

Коли і чому Приват націоналізували

ПриватБанк був визнаний неплатоспроможним і націоналізований 18 грудня 2016 року. Націоналізація банку була узгоджена з Міжнародним валютним фондом. Після ухвалення рішення уряд одразу ж докапіталізував банк на понад 155 мільярдів гривень - саме така "діра" була в капіталі банку.

Приват мав проблеми з прозорістю у своїх операціях і звітності. Це викликало побоювання у регуляторів та інвесторів щодо його фінансового стану.

ПриватБанк зіткнувся із серйозними фінансовими труднощами, включно зі значними збитками та нестачею капіталу. Це було пов'язано з високими рівнями безповоротних кредитів і поганою якістю активів.

Пізніше, в січні 2018 року НБУ опублікував результати незалежного розслідування компанії Kroll, згідно з яким протягом щонайменше 10 років до націоналізації банк був об'єктом шахрайських дій, що завдали збитків у розмірі 5,5 млрд доларів.

На момент націоналізації ПриватБанк був найбільшим банком України. Його банкрутство могло спричинити системну кризу в банківській системі та негативно позначитися на економіці країни загалом. Але процедуру переведення банку у власність держави було детально продумано, внаслідок чого ні на валютному ринку, ні у вкладників банку не виникло жодних проблем.

Рішення про націоналізацію було ухвалено після перевірки банку Нацбанком, яка підтвердила, що ПриватБанк не може продовжувати свою діяльність в існуючому вигляді. У результаті було ухвалено рішення про його націоналізацію для захисту вкладників і стабілізації фінансової системи.

Звернення до суду Лондона

Після націоналізації колишні акціонери банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов неодноразово оскаржували це рішення в український судах, вимагаючи компенсації. Але в підсумку програли.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського і Боголюбова, щоб "поставити крапку" в суперечці з колишніми акціонерами. Остаточне рішення суду відкладали кілька разів. Востаннє воно очікувалося наприкінці минулого року, але так і не було ухвалено. Загалом справу розглядали в Лондоні майже 7,5 років.

Що за борг повис над Коломойським і Боголюбовим?

За інформацією ПриватБанку, повна сума зобов'язань колишніх власників перед банком за рішенням суду ще не визначена. У самому рішенні йдеться про те, що загальна сума збитків, які мають бути відшкодовані, становить майже 1,912 млрд доларів.

У ПриватБанку повідомили про суму виплат понад 1,7 млрд доларів, але без урахування відсотків за більш ніж десятирічний період. "Повна сума, що підлягає виплаті банку, включно з відсотками та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше в поточному році і, ймовірно, загалом значно перевищить 2 млрд доларів США", - повідомили в банку.

У пресслужбі ПриватБанку не уточнили природу виникнення боргу, зазначивши, що надали всю можливу інформацію в офіційному коментарі.

Джерела видання, знайомі з деталями справи, уточнили, що йдеться про неповернуті кредити, які мали виплачуватися з нових кредитів боржників. Таку схему повернення кредитів за рахунок нового кредитування активно використовував банк. Кредити акумулювалися і "наростали як снігова куля", сказав співрозмовник видання. Після націоналізації ці кредити просто перестали обслуговуватися, зазначив він.

Зараз ПриватБанк і його юридичні радники перейдуть у стадію стягнення збитків і намагатимуться домагатися примусового виконання рішення суду, зокрема за рахунок активів колишніх власників банку в усьому світі, наказ про арешт яких суд ухвалив ще в 2017 році.

Рішення суду може бути оскаржене

Колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов можуть оскаржити рішення Високого суду Лондона. Таке право у них є, сказав у коментарі РБК-Україна співрозмовник, знайомий з процесом судового розгляду. Але шансів на успіх у них досить мало, зазначив він.

"Вони обидва (і Коломойський, і Боголюбов - ред.) можуть подавати апеляцію. Але з огляду на детальність і глибину рішення, це буде швидше лише формальністю", - зазначив співрозмовник.