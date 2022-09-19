Колаборанти виїжджають з Луганської області до Росії: у Генштабі розкрили деталі

Мешканці Луганської області, які допомагали окупантам, почали виїжджати до Росії. З собою вони вивозять документи, що підтверджують їхню співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу .

"З собою вони намагаються вивезти документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність у складі самопроголошених органів влади", - зазначають у Генштабі.

За даними Генштабу, на територію РФ виїжджають колаборанти та місцеві жителі Білокуракинського та Троїцького районів Луганської області, які активно допомагали російським загарбникам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з початку деокупації територій Харківської області співробітники СБУ виявили 16 колаборантів .

Також ми писали, що правоохоронці встановили особи понад 20 осіб , які могли співпрацювати з окупантами у Запорізькій області.

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